ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В магазинах у "Площади Ильича" прошел масочный рейд

15:45
  • вторник
  • 01 июня 2021

Нарушителям грозит штраф

Более 50 нарушителей масочно-перчаточного режима выявили в нескольких торговых центрах в районе станции метро "Площадь Ильича" в Москве. Проверку магазинов провели сотрудники ОАТИ совместно с департаментом потребительского рынка и услуг столицы, передает "ТВ Центр".

В основном у всех покупателей при себе были маски и перчатки, но многие держали их в кармане или  сумке. А надевали только после того, как инспекторы напоминали о соблюдении санитарных правил.

Тем же, у кого средств индивидуальной защиты при себе не оказалось, придётся заплатить штраф. Это 4 тысячи рублей. Маски и перчатки остаются обязательными не только в транспорте, но и при посещении магазинов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Проверка соблюдения масочно-перчаточного режима в метро
Проверка соблюдения масочно-перчаточного режима в метро
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.