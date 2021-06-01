В магазинах у "Площади Ильича" прошел масочный рейд

Нарушителям грозит штраф

Более 50 нарушителей масочно-перчаточного режима выявили в нескольких торговых центрах в районе станции метро "Площадь Ильича" в Москве. Проверку магазинов провели сотрудники ОАТИ совместно с департаментом потребительского рынка и услуг столицы, передает "ТВ Центр".

В основном у всех покупателей при себе были маски и перчатки, но многие держали их в кармане или сумке. А надевали только после того, как инспекторы напоминали о соблюдении санитарных правил.

Тем же, у кого средств индивидуальной защиты при себе не оказалось, придётся заплатить штраф. Это 4 тысячи рублей. Маски и перчатки остаются обязательными не только в транспорте, но и при посещении магазинов.

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