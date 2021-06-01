В Склифе провели операцию по пересадке печени

62-летнему москвичу дважды спасли жизнь

Врачи Института Склифосовского провели сложнейшую операцию и спасли жизнь 62-летнему москвичу, причём дважды. Мужчина поступил в клинику с диагнозом рак печени на фоне цирроза. Было решено делать пересадку органа. Но во время хирургического вмешательства у пациента остановилось сердце. Случай - редкий, но московские хирурги оказались готовы даже к такой нештатной ситуации.

Подробности смотрите в репортаже Татьяны Сидоровой.

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