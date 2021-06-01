ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Склифе провели операцию по пересадке печени

15:51
  • вторник
  • 01 июня 2021

62-летнему москвичу дважды спасли жизнь

Врачи Института Склифосовского провели сложнейшую операцию и спасли жизнь 62-летнему москвичу, причём дважды. Мужчина поступил в клинику с диагнозом рак печени на фоне цирроза. Было решено делать пересадку органа. Но во время хирургического вмешательства у пациента остановилось сердце. Случай - редкий, но московские хирурги оказались готовы даже к такой нештатной ситуации.

Подробности смотрите в репортаже Татьяны Сидоровой.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Операционная
Операционная
Здание НИИ им. Склифосовского
Здание НИИ им. Склифосовского
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.