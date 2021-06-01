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Путин оценил ситуацию с коронавирусом в России

14:14
  • вторник
  • 01 июня 2021

Связанные с COVID-19 опасности все еще сохраняются

В начале встречи с награжденными орденами "Родительская слава" семьями президент России Владимир Путин отметил, что в стране все еще сохраняются риски, связанные с распространением коронавирусной инфекции.
ВОЗ готовит новый этап изучения источника COVID-19

"К сожалению, опасности, связанные с эпидемией, сохраняются. Мы выходим постепенно из этой ситуации, но тем не менее опасности и тревог еще по этому поводу достаточно", - приводит слова главы государства ТАСС.

Президент также посетовал на то, что общаться с удостоенными государственной награды людьми ему приходится в режиме видеоконференции, заметив при этом - "поездка через всю страну даже ради столь торжественного мероприятия для таких больших семей пока неоправданный риск".

На прошлой неделе свою оценку ситуации давало Министерство здравоохранения. В ведомстве сообщили, что обстановка остается напряженной, а изменить положение дел может только вакцинация и достижение коллективного иммунитета.

За минувшие сутки в России выявили 9500 новых случаев COVID-19. Больше всего - в Москве (3669).

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