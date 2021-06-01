Путин оценил ситуацию с коронавирусом в России

Связанные с COVID-19 опасности все еще сохраняются
В начале встречи с награжденными орденами "Родительская слава" семьями президент России Владимир Путин отметил, что в стране все еще сохраняются риски, связанные с распространением коронавирусной инфекции.
"К сожалению, опасности, связанные с эпидемией, сохраняются. Мы выходим постепенно из этой ситуации, но тем не менее опасности и тревог еще по этому поводу достаточно", - приводит слова главы государства ТАСС.
Президент также посетовал на то, что общаться с удостоенными государственной награды людьми ему приходится в режиме видеоконференции, заметив при этом - "поездка через всю страну даже ради столь торжественного мероприятия для таких больших семей пока неоправданный риск".
На прошлой неделе свою оценку ситуации давало Министерство здравоохранения. В ведомстве сообщили, что обстановка остается напряженной, а изменить положение дел может только вакцинация и достижение коллективного иммунитета.
За минувшие сутки в России выявили 9500 новых случаев COVID-19. Больше всего - в Москве (3669).Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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