Зеленский назвал главный козырь России против Украины

Киеву грозит экономический кризис

Президент Украины Владимир Зеленский назвал проект "Северный поток-2" главным козырем России.

Строящийся газопровод по сути является аналогом присоединения Крыма к России и главной козырной картой, которую Москва может использовать против Киева, уверен украинский лидер.

"Северный поток - 2" на сегодня - это козырная ставка. Реально у них на руках флеш-рояль, который еще и частично поддерживает Европа", - заявил Зеленский в интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По его мнению, после ввода в эксплуатацию "Северного потока-2", Москва "отключит" Украину от газа и откажется заключать с ней контракт на транзит. В связи с этим доходы страны сильно просядут.

"Северный поток-2" состоит из двух ниток газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Газопровод пройдет по дну Балтийского моря через исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. На данный момент его строительство практически завершено.

Большинство стран ЕС поддерживают строительство "Северного потока-2". Против него выступают Украина,Польша, Латвия, Литва и США.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram