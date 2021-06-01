В Москве открыли мемориальную доску композитору Аркадию Островскому

Уже более полувека его песни звучат на школьных вечерах, праздниках и концертах

В центре Москвы сегодня открыли мемориальную доску, пожалуй, самому светлому советскому композитору - Аркадию Островскому.

На торжественную церемонию пришли родственники, друзья, а также ученики и поклонники маэстро, сообщает "ТВ Центр". Уже более полувека его песни звучат на школьных вечерах, праздниках и концертах. Так, любимая мелодия "Спят усталые игрушки" до сих пор каждый вечер приглашает юных зрителей к экранам телевизоров. А песня "Пусть всегда будет солнце!" стала международным символом борьбы за мир. Именно эти важные строчки теперь написаны и на мемориальной доске.

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