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В Москве стартовал сезон клубники

15:58
  • вторник
  • 01 июня 2021

В столице открылись почти 80 площадок

В Москве наступил сезон клубники. Купить ягоды можно по всему городу. Сегодня открылись почти 80 площадок. Сейчас к нам везут садовую землянику из Марий Эл, Кабардино-Балкарии и других регионов, где вызревают ранние сорта. Ягоды - разные, не только по размеру, но и по вкусу! Для фермеров подготовили яркие палатки. И пройти мимо, не купив сочную и ароматную клубнику, очень сложно.

"По мере созревания этого продукта количество площадок будет увеличено. Всего в Москве предусмотрено 174 площадки. Ценовую политику определяют сами предприниматели. Понятно, что есть от 150 до 300 рублей, но это уже в каждом конкретном случае предприниматели решают самостоятельно", - заявил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

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