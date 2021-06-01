Застрявших воронят спасли в Таганском районе Москвы

Птенцы застряли на фонарных столбах
В Таганском районе накануне москвичи наблюдали необычную спасательную операцию — с фонарного столба снимали воронёнка. Об этом сообщает "ТВ Центр".
Судя по всему, подросшему птенцу не терпелось научиться летать. Но урок пошёл не по плану и он оказался в западне. Местные жители обратились за помощью к специалистам "Спасрезерва" и они при помощи лестницы освободили воронёнка из плена. Он перенёс все манипуляции терпеливо и даже поблагодарил своих спасителей.
Буквально за полчаса до этого добровольцам пришлось вызволять ещё двух воронят в аналогичной ситуации, но там всё прошло менее удачно. Одного из птенцов спасти не удалось.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram