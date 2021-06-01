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Застрявших воронят спасли в Таганском районе Москвы

15:59
  • вторник
  • 01 июня 2021

Птенцы застряли на фонарных столбах

В Таганском районе накануне москвичи наблюдали необычную спасательную операцию — с фонарного столба снимали воронёнка. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Судя по всему, подросшему птенцу не терпелось научиться летать. Но урок пошёл не по плану и он оказался в западне. Местные жители обратились за помощью к специалистам "Спасрезерва" и они при помощи лестницы освободили воронёнка из плена. Он перенёс все манипуляции терпеливо и даже поблагодарил своих спасителей.

Буквально за полчаса до этого добровольцам пришлось вызволять ещё двух воронят в аналогичной ситуации, но там всё прошло менее удачно. Одного из птенцов спасти не удалось.

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