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Пригожин рассказал, от кого нужно защищать детей

14:51
  • вторник
  • 01 июня 2021

"Детям надо давать удочку, а не рыбку"

Российский продюсер Иосиф Пригожин раскритиковал влияние на детей творчества рэпера Алишера Валеева (Моргенштерна), солиста группы "Ленинград" Сергея Шнурова  и других "маргиналов".
Пригожин нецензурно прокомментировал жалобы Шнурова в полицию

Пригожин уверен, что детям нужно дать понимание того, что все блага добываются упорным трудом.

"Детям надо давать удочку, а не рыбку, понимаете, да? <…> Детей нужно научить работать и добывать, а не просто давать. Сегодня очень многие дети понимают, что можно просто кривляться и за это получать деньги. И в этом виноваты взрослые", - рассказал продюсер в беседе с NEWS.ru.

Пригожин поссорился с Шнуровым после того, как последний опубликовал стихотворные комментарии в адрес продюсера. Пригожин, в свою очередь, заявил, что готов доказать Шнурову его неправоту с помощью физических мер воздействия. В ответ лидер группы "Ленинград" написал заявление в полицию.

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