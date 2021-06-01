Глава минздрава Грузии заболела COVID-19 после прививки AstraZenecа

Привилась Екатерина Тикарадзе в марте

Министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе заразилась коронавирусом, сообщили во вторник в ведомстве.

В марте чиновница публично сделала прививку от COVID-19. Использовала она препарат британо-шведской компании AstraZenecа.

"Екатерина Тикарадзе чувствует себя хорошо и находится в самоизоляции, продолжая работать в дистанционном режиме", - приводит заявление грузинского минздрава РИА "Новости".

Там добавили, что контактировавших с министром сотрудников тоже отправили на самоизоляцию.

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