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В Берлине объяснили Зеленскому, как вернуть Донбасс

15:25
  • вторник
  • 01 июня 2021

Немецкое оружие в этом деле не поможет

Поставки немецкого оружия не помогут президенту Украины Владимиру Зеленскому вернуть Донбасс. Конфликт  на юго-востоке страны можно урегулировать только политическим путем, уверен глава МИД ФРГ Хайко Маас.
Зеленский попросил у Германии автоматы и броневики

Зеленский в опубликованном накануне интервью немецким СМИ заявил, что хотел бы получить от Германии автоматические винтовки, радиоаппаратуру и бронемашины. Сопредседатель партии "зеленых" Роберт Хабек поддержал идею поставок Киеву оборонительных вооружений. Это вызвало скандал, в других политических объединениях уверены, что такие поставки спровоцируют эскалацию конфликта на Украине.

Глава МИД Германии, в свою очередь, отметил, что поддерживает право Киева на самооборону – однако в разрешении ситуации в Донбассе оружие не поможет.

"Я убежден, что конфликт можно урегулировать только политическим путем. Это должно быть всем понятно. В этом ничего не изменится, поставки вооружений урегулированию не помогут", - заявил Маас перед виртуальной встречей министров иностранных дел стран НАТО.

Маас напомнил, что Германия - крупнейший донор Украины, с 2014 года Берлин выделил Киеву на различные проекты 2 миллиарда евро. По мнению немецкого министра,  Москва должна использовать свое влияние на востоке Украины для урегулирования конфликта в Донбассе.

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