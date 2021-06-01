Дания отказалась пускать болельщиков из России на матч Евро-2020

Чемпионат Европы по футболу пройдет с 11 июня по 11 июля

Российские болельщики рискуют не попасть на матч группового этапа чемпионата Европы по футболу, который пройдет в Копенгагене.

Ранее в ЕС рекомендовали пускать в страны Союза только тех, кто привился вакцинами, одобренными Брюсселем. Российские препараты в их число не входят.

В связи с ситуацией генеральный секретарь Российского футбольного союза Александр Алаев отправил письмо исполнительному директору Союза европейских футбольных ассоциаций Мартину Каллену.

"Просим вас оперативно изучить возможность допуска болельщиков на матч и предложить механизм решения проблемы", - приводит текст письма "Спорт-Экспресс".

Напомним, встреча между сборными Дании и России пройдет 21 июня в Копенгагене.

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