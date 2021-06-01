ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Дания отказалась пускать болельщиков из России на матч Евро-2020

15:32
  • вторник
  • 01 июня 2021

Чемпионат Европы по футболу пройдет с 11 июня по 11 июля

Российские болельщики рискуют не попасть на матч группового этапа чемпионата Европы по футболу, который пройдет в Копенгагене.
Сборная России по хоккею досрочно вышла в плей-офф чемпионата мира

Ранее в ЕС рекомендовали пускать в страны Союза только тех, кто привился вакцинами, одобренными Брюсселем. Российские препараты в их число не входят.

В связи с ситуацией генеральный секретарь Российского футбольного союза Александр Алаев отправил письмо исполнительному директору Союза европейских футбольных ассоциаций Мартину Каллену.

"Просим вас оперативно изучить возможность допуска болельщиков на матч и предложить механизм решения проблемы", - приводит текст письма "Спорт-Экспресс".

Напомним, встреча между сборными Дании и России пройдет 21 июня в Копенгагене.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Российские футбольные болельщики
Российские футбольные болельщики
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.