Семь стран ЕС начали выдавать сертификаты вакцинации

Среди них - Германия, Дания и Чехия

С 1 июня семь стран Евросоюза начали выдавать сертификаты вакцинации, цитирует ТАСС распространенное Еврокомиссией заявление.

В список государств входят Германия, Дания, Болгария, Греция, Польша, Хорватия и Чехия.

В ЕК добавили, что запущена и техническая система, позволяющая применять эти сертификаты. Они призваны способствовать возобновлению безопасных перевозок этим летом.

Как уточнили представители Еврокомиссии, доступен сертификат будет в цифровом формате или на бумаге. Это доказательство того, что человек прошел вакцинацию от COVID-19, сдал отрицательный тест или выздоровел.

В полном объеме система заработает к 1 июля.

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