Петербургский стадион разрешили заполнять на 50% на матчи Евро-2020

Вопрос согласован с Роспотребнадзором

Стадион на Крестовском острове в Санкт-Петербурге будет заполняться на 50% во время матчей Евро-2020. Это согласовано с Роспотребнадзором, сообщил губернатор Северной столицы Александр Беглов.

"На сегодняшний день определена 50% заполняемость футбольной арены на Крестовском острове и официальных площадок зоны болельщиков УЕФА. Вопрос согласован с управлением Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и другими заинтересованными ведомствами", - цитирует Беглова РИА Новости .

Чемпионат Европы 2020 года по футболу был перенесен из-за пандемии коронавируса. Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах Европы, в их числе и Санкт-Петербург. Российская сборная сыграет с командами Бельгии, Дании и Финляндии.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram