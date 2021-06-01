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Петербургский стадион разрешили заполнять на 50% на матчи Евро-2020

15:52
  • вторник
  • 01 июня 2021

Вопрос согласован с Роспотребнадзором

Стадион на Крестовском острове в Санкт-Петербурге будет заполняться на 50% во время матчей Евро-2020. Это согласовано с Роспотребнадзором, сообщил губернатор Северной столицы Александр Беглов.
Дания отказалась пускать болельщиков из России на матч Евро-2020

"На сегодняшний день определена 50% заполняемость футбольной арены на Крестовском острове и официальных площадок зоны болельщиков УЕФА. Вопрос согласован с управлением Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и другими заинтересованными ведомствами", - цитирует Беглова РИА Новости .

Чемпионат Европы 2020 года по футболу был перенесен из-за пандемии коронавируса. Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах Европы, в их числе и Санкт-Петербург. Российская сборная сыграет с командами Бельгии, Дании и Финляндии.

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