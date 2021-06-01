Путин призвал регионы помогать многодетным семьям

Президент поздравил россиян с Днем защиты детей

Поддержка семей с детьми и создание условий для достойного воспитания ребёнка будут безусловным приоритетом российской политики. Владимир Путин заявил об этом, общаясь во вторник с кавалерами орденов "Родительская слава" и их семьями. Встреча в режиме видеоконференции была приурочена к Международному дню защиты детей. Президент отметил, что в обновлённой Конституции прямо закреплены обязанности государства по поддержке семьи, а сейчас перед правительством стоит задача сделать такую поддержку целостной, последовательной, максимально понятной и эффективной.

В День защиты детей на прямой связи с президентом многодетные семьи, награжденные Орденом родительской славы. Уже второй год подряд вручать его приходится дистанционно. Пандемия в стране хоть и идет на спад, подчеркнул президент, однако пока провести очную церемонию в Александровском зале Кремля, как это было раньше, не представляется возможным.

Путин: Еще раз хочу обратиться к вам, берегите себя, ваших детей, ваших близких. Хочу еще раз поздравить вас с праздником. И, конечно, с наградой. Хотя самая большая награда - это ваши дети.

Ольга Коблова: Мы ни о какой награде не задумывались. Все делали ради и для детей. И нам очень приятно, что президент нашей страны оценил наш труд. Спасибо вам!

Владимир Коблов: Я когда женился (в первый и последний раз, надеюсь), мне было уже 35 лет. И я мог что угодно представлять, но только не нашу встречу с вами.

Путин: У вас нагрузка не меньше. Восемь детей у вас. Я представляю, какая у вас нагрузка. Если за каждым голову повернуть, так голова отвалится.

Впрочем, они справляются. Как и семья Вылко, живущая в Тундре вместе с 11 детьми. Столько же деток и у семьи Плюсниных из города Лысьва Пермского края. Они говорят, это с одним трудно. А когда детей много, все друг другу помогают. И по дому, и по учебе, и в увлечениях, которые у каждого свои.

Александр Плюснин: Есть, кто на домре играет, кто на фортепиано. Один сын закончил художественную школу. И теперь он увлекается, ему это нравится, разведением цветов.

Путин: Вы знаете, вот вы сейчас рассказывали, что меня порадовало, что каждый ребенок находит себе занятие по душе. И такая возможность для этого создана. Прежде всего, вами, родителями. Это очень здорово, что позволяете детям раскрыть свой потенциал и заниматься тем, что им нравится.

Этим летом семья Гавриленко на подаренном им местными властями автомобиле собиралась в полном составе отправится из Надыма в Геленджик. Но учитывая, что дорога это не близкая, больше четырех тысяч километров в один конец, президент предложил им все же лететь на самолете, а транспорт пообещал предоставить на месте. А власти Сочи уже заявили о готовности принять многодетную семью Гавриленко. Путёвку в санаторий от компании "Сургутнефтегаз" получил и глава семейства Ситиных из села Елизаветинка Омской области.

Не оставит многодетные семьи без внимания и государство. За шесть лет их количество в стране выросло на 25 процентов. Причем, это касается как регионов, так и Москвы. Эти показатели необходимо увеличивать. И для этого предусмотрен целый пакет мер, предложенных президентом. Это и материнский капитал за первого и второго ребенка. И выплаты на детей от трех до семи лет. В этом году государство также вернет родителям 50 процентов стоимости путевки в детский лагерь. А семьи, в которых дети 1 сентября пойдут в школу, получат от государства по десять тысяч рублей.

"Работу нужно выстроить так, чтобы родители, семьи четко знали, на какие льготы, выплаты имеют право. И получали их без дополнительных формальностей и нервотрепки. Без хождения по всяким там учреждениям и очередям. И чтобы люди были уверены, даже если семья по каким-то причинам окажется в трудном положении, государство обязательно окажется рядом, поможет, подставит плечо. Рассчитываю, что и региональные местные власти со своей стороны также будут расширять программу поддержки семей. И, в первую очередь, конечно, больших многодетных", - отметил Путин.

В конце этой встречи президент еще раз поздравил всех с праздником - Днем защиты детей, пожелав всем здоровья.

Александр Панюшкин, Юлия Олейник, "ТВ Центр".

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