Вакцинация от коронавируса облегчила жизнь российским туристам

В России продолжается прививочная кампания

С каждым днём в регионах становится всё больше вакцинированных. Для тех, кто сделал прививку, страны открывают свои границы. Россия же возобновляет авиасообщение ещё с девятью государствами.

С завтрашнего дня Россия открывает регулярное авиасообщение с Великобританией. Рейсы Москва -Лондон будет курсировать 3 раза в неделю. Эпидемиологическая ситуация в стране постепенно стабилизируется. Соединенное королевство готовится к очередному этапу снятия антиковидных ограничений. Но, кажется, уже сейчас от них не осталось и следа. Толпы людей в парках, на пляжах и в центрах вакцинации.

С 10 июня Россия готова возобновить регулярное авиасообщение с Австрией, Венгрией, Ливаном, Люксембургом, Маврикием, Марокко и Хорватией. Однако некоторые из перечисленных стран пока готовы принимать только отдельные категории граждан, предупредили в российской Ассоциации туроператоров, и посоветовали следить за актуальной информацией. Так или иначе, у путешественников станет больше возможностей.

Увеличивается число рейсов в Грецию, Азербайджан, Армению, Катар, Узбекистан, Таджикистан, Египет, Сербию и Германию. А в столицу Белоруссии самолёты будут летать теперь 10 раз в неделю. С Албанией наладят чартерное авиасообщение. А вот Турция и Танзания пока закрыты. По крайней мере, до 21 июня. Заболеваемость коронавирусом в этих странах по-прежнему на высоком уровне.

Окончательно победить пандемию поможет вакцинация. В России продолжается прививочная кампания. В городе Каменка Пензенской области мобильный медицинский пункт открылся на центральном рынке.

В Москве теперь можно привиться вакциной "КовиВак", разработанной центром имени Чумакова. В столичном департаменте здравоохранения уточнили, что сейчас доступно три тысячи доз. Вакцинация препаратом начнется в ближайшее время в нескольких медицинских центрах.

Виктор Прокушев, Илья Данильцев, "ТВ Центр".

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