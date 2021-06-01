В районе Вешняки для детей подготовили мастер-классы и спортивные соревнования

Организация достойного досуга детей играет важную роль в их развитии, заявила Елена Кац

Мероприятия по случаю Международного Дня защиты детей состоялись во вторник во всех округах Москвы.

В районе Вешняки отметить праздник и первый день лета пришли десятки взрослых и маленьких москвичей. Для гостей подготовили развлечения на любой вкус: спортивные соревнования, мастер-классы, танцы, выступления детских творческих коллективов, сообщает "ТВ Центр".

Как отметила координатор Совета матерей Восточного административного округа и муниципальный депутат Елена Кац, организация достойного досуга детей играет важную роль в их развитии.

"Мы часто встречаемся с родителями. И такой формат встреч в неформальной обстановке - он очень удобен для того, чтобы пообщаться и узнать, что же хотят родители для своих детей, какие дополнительные секции, спортивные кружки необходимо организовать в районе для того, чтобы наши дети получили вот это достойное досуговое мероприятие, чтобы они могли реализовать свои способности", - заявила Елена Кац.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram