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В районе Вешняки для детей подготовили мастер-классы и спортивные соревнования

18:11
  • вторник
  • 01 июня 2021

Организация достойного досуга детей играет важную роль в их развитии, заявила Елена Кац

Мероприятия по случаю Международного Дня защиты детей состоялись во вторник во всех округах Москвы.

В районе Вешняки отметить праздник и первый день лета пришли десятки взрослых и маленьких москвичей. Для гостей подготовили развлечения на любой вкус: спортивные соревнования, мастер-классы, танцы, выступления детских творческих коллективов, сообщает "ТВ Центр".

Как отметила координатор Совета матерей Восточного административного округа и муниципальный депутат Елена Кац, организация достойного досуга детей играет важную роль в их развитии.

"Мы часто встречаемся с родителями. И такой формат встреч в неформальной обстановке - он очень удобен для того, чтобы пообщаться и узнать, что же хотят родители для своих детей, какие дополнительные секции, спортивные кружки необходимо организовать в районе для того, чтобы наши дети получили вот это достойное досуговое мероприятие, чтобы они могли реализовать свои способности", - заявила Елена Кац.

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