Путин назвал приоритет во внешней политике России

Президент встретился с постоянными членами Совета безопасности

Одно из приоритетных направлений во внешних делах России – отношения с ближайшими соседями, бывшими республиками Советского Союза, заявил Владимир Путин. Российский лидер провел встречу с постоянными членами Совета безопасности.

"Одним из важнейших приоритетов во внешних делах для России являются отношения с нашими ближайшими соседями, с республиками бывшего Советского Союза", - сказал президент. Встреча постоянных членов Совбеза прошла в режиме видеоконференции.

Оперативные совещания с Совбезом Путин проводит регулярно, обычно по пятницам. Однако на этой неделе 4 июня глава государства примет участие Петербургском международном экономическом форуме, так что встречу пришлось перенести, передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram