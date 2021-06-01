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Лукашенко и Путин обсудили авиарейсы в Крым

17:03
  • вторник
  • 01 июня 2021

Польша и Украина закрыли небо для "Белавиа"

Вопрос авиасообщения с Крымом проработают власти Белоруссии и России. Этот вопрос обсуждался с российским президентом Владимиром Путиным на недавней встрече в Сочи, сообщил  белорусский лидер Александр Лукашенко.
Лукашенко раскрыл подробности встречи с Путиным

"Украина закрыла для нас небо. У нас есть свой санаторий в Крыму, в Мисхоре, куда люди всегда ездили, летали. Я думаю, тут не будет проблем, закрыли небо - ну что ж, есть и более открытые государства, через которые мы всегда можем попасть в Крым", - цитирует Лукашенко агентство БелТА.

Лукашенко рассказал, что в разговоре с Путиным посетовал на действия украинских и польских властей, которые закрыли воздушное пространство для рейсов из Белоруссии. И попросил президента России "подумать о том", как белорусам теперь попасть в Крым. По словам Лукашенко, поручение относительно проработки вопроса о полетах в Крым уже дано компетентным ведомствам. В то же время, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что вопрос о возможности организации полетов белорусской авиакомпании "Белавиа" в Крым на встрече в Сочи не обсуждался.

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