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Волонтерский штаб Евгения Попова подготовил для москвичей карты детского досуга

17:08
  • вторник
  • 01 июня 2021

Они расположены в восьми районах на западе столицы

Расположение парков, скверов, библиотек и кинотеатров в восьми районах Западного округа столицы можно узнать на картах мест детского досуга, которые подготовил волонтерский штаб журналиста телеканала "Россия 1" Евгения Попова.

"Родителям вместе с детьми остается только определиться со своими желаниями и выбрать место для интересного и полезного отдыха", - рассказал Евгений Попов. Карту можно скачать на сайте волонтерского штаба popov2021.ru, а также получить у добровольцев.

Журналист также рассказал о необходимости помогать многодетным семьям, в частности, с жилищным вопросом. Таким семьям можно было бы предоставить бессрочную льготную ипотеку.

"Сегодня в Москве проживает около 150 тысяч многодетных семей. В таких семьях дети растут более самостоятельными, более приспособленными к жизни, сильными и целеустремленными", - отметил Евгений Попов.

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Волонтерский штаб Евгения Попова
Волонтерский штаб Евгения Попова
Евгений Попов
Евгений Попов
Евгений Попов
Евгений Попов
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