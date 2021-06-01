ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Лавров: предложенный Западом "мировой порядок" разъединяет страны

17:38
  • вторник
  • 01 июня 2021

Государства БРИКС намерены укреплять многосторонность

Концепция мирового устройства, которую Запад предлагает другим странам, не универсальна. Она навязывает государствам так называемые западные ценности, которые многие не принимают. Подобный подход не объединяет страны, а разделяет их, заявил Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам совещания министров иностранных дел БРИКС. Глава МИД России подчеркнул, что станы БРИКС намерены отстаивать принцип многосторонности.
Лавров: Россия готова возобновить диалог с НАТО

"Мы будем отстаивать именно такой подход, особенно перед лицом попыток наших западных коллег продвигать альтернативную концепцию, которую они называют "мировой порядок, основанный на правилах". Все практические воплощения этой концепции показывают, что она носит не универсальный характер", - сказал Лавров.

Российский министр подчеркнул важность принятого министрами иностранных дел стран БРИКС заявления. В нем выражена поддержка укрепления многосторонности в ее абсолютно универсальном понимании, что играет на данном этапе принципиальную роль, передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Сергей Лавров
Сергей Лавров
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.