Лавров: предложенный Западом "мировой порядок" разъединяет страны

Государства БРИКС намерены укреплять многосторонность

Концепция мирового устройства, которую Запад предлагает другим странам, не универсальна. Она навязывает государствам так называемые западные ценности, которые многие не принимают. Подобный подход не объединяет страны, а разделяет их, заявил Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам совещания министров иностранных дел БРИКС. Глава МИД России подчеркнул, что станы БРИКС намерены отстаивать принцип многосторонности.

"Мы будем отстаивать именно такой подход, особенно перед лицом попыток наших западных коллег продвигать альтернативную концепцию, которую они называют "мировой порядок, основанный на правилах". Все практические воплощения этой концепции показывают, что она носит не универсальный характер", - сказал Лавров.

Российский министр подчеркнул важность принятого министрами иностранных дел стран БРИКС заявления. В нем выражена поддержка укрепления многосторонности в ее абсолютно универсальном понимании, что играет на данном этапе принципиальную роль, передает ТАСС.

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