В Кремле раскрыли планы относительно транзита газа через Украину

Вопрос носит исключительно коммерческий характер

Москва не намерена отказываться от транзита газа через Украину. Даже после завершения срока действия существующего договора с Киевом, подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Россия и Украина имеют договор о транзите газа в Европу, этот договор останется в силе на весь период его действия. Но даже после завершения срока действия этого договора Россия не намерена отказываться от украинского транзита", - заявил Песков журналистам.

Представитель Кремля отметил: президент Путин исходит из того, что в дальнейшем объемы поставляемого в Европу газа будут увеличиваться, так что украинский транзит может быть востребован.

Песков напомнил: Владимир Путин постоянно подчеркивает, что вопрос о транзите газа – исключительно экономический и коммерческий. А Украина, как собственник газотранспортной системы, должна обеспечивать ее нормальное техническое состояние, приводит слова Пескова ТАСС.

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