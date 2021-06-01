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В День защиты детей Олег Леонов пригласил родителей присоединиться к флэшмобу #ПроверьШколу

18:34
  • вторник
  • 01 июня 2021

Это позволит увидеть уязвимые места учебных заведений

Безопасность школьной территории и дороги ребенка в школу нужно оценить по ряду критериев. С призывом проверить учебные заведения к родителям учащихся в Facebook обратился координатор "ЛизаАлерт" Олег Леонов.

"Таким образом, мы сможем увидеть уязвимые места московских учебных заведений. Сам я уже оценил школу, в которой учился. Увы, из одиннадцати пунктов безопасности в ней не выполняется два", - рассказал он.

Среди критериев, по которым предлагается проверять школу, наличие камер по периметру учебного заведения, наличие пешеходного перехода, зона парковки для родителей и многое другое. Полный список приведен в видеоролике, опубликованном Олегом Леоновым.

Результатами проверок координатор "ЛизаАлерт" предложил делиться у себя в комментариях под хештегом #проверьшколу.

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Олег Леонов пригласил родителей присоединиться к флэшмобу #ПроверьШколу
Олег Леонов пригласил родителей присоединиться к флэшмобу #ПроверьШколу
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