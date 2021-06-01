Роман Романенко поддержал предложение Ирины Яровой о нанесении QR-кодов на памятники ВОВ

Эта мера сделает историческое наследие более привлекательным для молодежи

Во вторник депутаты Госдумы в первом чтении одобрили законопроект, которым предлагается нанесение на памятники Великой Отечественной войны специальных обозначений, содержащих фото- и видеоматериалы о событиях и героях, в честь которых установлен мемориал. Ознакомиться с этой информацией можно будет с помощью QR-кода.

Как рассказал депутат Госдумы, Герой России Романенко, эта мера сделает историческое наследие более привлекательным для молодежи.

"Использование прогрессивных интернет-технологий и сервисов – непременное условие развития современной личности и общества в целом, - сказал парламентарий.

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