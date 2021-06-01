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Доктор Румянцев назвал дату открытия корпуса ядерной медицины в центре им. Д.Рогачева

18:48
  • вторник
  • 01 июня 2021

Сейчас там ведутся отделочные работы

Открытие нового центра ядерной медицины ожидается к 1 июня следующего года. Об этом рассказал академик РАН, основатель центра детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Д. Рогачева Александр Румянцев. По его словам, сейчас там ведутся отделочные работы.

"В корпусе будет специализированное отделение нейроонкологии для пациентов с опухолями головного мозга, специализированная операционная для операций на голове и шее", - сообщил академик.

Александр Румянцев также рассказал, что в новом корпусе появится циклотрон с производством радионуклидов для различных исследований.

"Кроме того, там будет создан сертифицированный центр клеточных технологий, который позволит тиражировать наши наработки в Российской Федерации", – отметил он.

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Доктор Румянцев
Доктор Румянцев
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