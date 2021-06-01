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Светлана Разворотнева призвала вернуть престиж российского образования

19:07
  • вторник
  • 01 июня 2021

Нужно вернуться к традиционным экзаменам, считает она

Необходимо вернуть престиж российского образования, а также создать особые условия для творческого развития молодежи. Об этом заявила член Общественной палаты России и руководитель АНО "Центр защиты прав москвичей" Светлана Разворотнева.

По ее мнению, повысить престиж образования способен отказ от Единого госэкзамена и возвращение к традиционным школьным экзаменам.

Светлана Разворотнева во вторник посетила маленьких пациентов Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Н.Н. Блохина. Правозащитница передала подарки, которые помогут малышам провести время в больнице.

"Надеемся, что эти игрушки помогут ребятам отвлечься от тягот болезненного процесса лечения и напомнят им, что очень многие люди думают о них и желают им скорейшего выздоровления и счастья", - сказала член Общественной палаты России.

Благотворительная акция "Коробка храбрости" проводится в Южном административном округе столицы по инициативе местного отделения партии "Единая Россия".

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