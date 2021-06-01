Дмитрий Певцов призвал к аудиту помещений под детские кружки и секции по всей России

Помещений, которые можно отдать детям, в России много, отметил артист

Народный артист России Дмитрий Певцов стал гостем развлекательной программы в Лианозово в честь Дня защиты детей. Во время встречи с жителями актер призвал провести федеральный аудит помещений, которые можно отдать под детские занятия.

"Помещений, которые можно отдать детям в Москве и в России – множество. Давайте найдем их и отдадим детям. Ведь все лучшее – детям!" – сказал он.

Артист рассказал, что уже долгое время идет борьба за возвращение детям театральной студии-мастерской, которая расположена в Отрадном. "Здание стоит полузаброшенным семь лет, а детям туда нельзя. И таких ситуаций полно не только в Москве", - отметил Дмитрий Певцов.

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