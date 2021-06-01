Словакия открыла онлайн-регистрацию желающих привиться "Спутником V"

Глава Минздрава объявил об этом в телеэфире

Онлайн-регистрация желающих привиться российской вакциной от коронавируса "Спутник V" открыта в Словакии. Заявление министра здравоохранения республики Владимира Ленгварского передало Словацкое телевидение.

"В Словакии началась онлайн-регистрация желающих привиться вакциной "Спутник V". Она проводится на сайте korona.gov.sk", - приводит слова главы словацкого Минздрава ТАСС.

Днем ранее руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сообщил, что вакцина от коронавируса "Спутник V" вызывает ажиотажный спрос во всем мире. Дмитриев объяснил это эффективностью и безопасностью препарата, разработанного в Центре имени Гамалеи. Глава РФПИ подчеркнул, что эффективность вакцины подтверждена исследованиями в лабораториях других стран, включая Аргентину, Мексику и Венгрию.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram