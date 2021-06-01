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Депутат МГД Титов: В Москве упрощен доступ к мерам поддержки для инновационных компаний и стартапов

19:43
  • вторник
  • 01 июня 2021

Прием заявок на участие в грантовой программе стартует во второй половине июня

В столице упрощается доступ к мерам поддержки для инновационных компаний и стартапов. Об этом во вторник рассказал депутат Мосгордумы Андрей Титов.

"К примеру, отмена требований к минимальной численности персонала в 30 сотрудников и размеру средней заработной платы, которая должна была превышать на 20% среднюю по отрасли, открывает возможности для стартапов, которые только начинают работу и еще не доросли до нужных размеров", - отметил парламентарий.

По словам Андрея Титова, в текущем году за счет гранта организации могут компенсировать до 15% затрат на проект, однако не более чем 200 миллионов рублей в год.

Депутат также рассказал о получении гранта на кооперационный проект. "Кооперация - это очень перспективный формат работы в Московском инновационном кластере, он позволяет привлечь к проекту большие интеллектуальные ресурсы", - приводит его слова АГН "Москва".

Напомним, прием заявок на участие в грантовой программе стартует 21 июня.

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