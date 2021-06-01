Сотрудникам Белого дома сообщили о завершении удаленки

К очному режиму работы администрация вернется в июле

Вернуться к очной работе с полной занятостью предложено сотрудникам Белого дома. Об этом сказано в служебной записке, адресованной администрации президента и офису вице-президента США.

По данным опубликовавшего документ портала Axios, удаленка для сотрудников Белого дома закончится в период с 6 по 23 июля. В записке оговаривается, что работники, имеющие уважительную причину, по которой работа в очном формате для них невозможна, смогут продолжать работу удаленно.

По данным издания, возвращения всех федеральных служащих к очному режиму работы потребовали республиканцы в конгрессе США. Администрация президента Джо Байдена с начала года ввела требование для сотрудников, работающих рядом с главными должностными лицами, ежедневно проходить тест на COVID-19 и постоянно носить маски-респираторы N95. Требование о тестах было отменено в марте.

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