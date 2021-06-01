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Британцы попросили Елизавету II лишить принца Гарри всех титулов

19:56
  • вторник
  • 01 июня 2021

Петиция собрала десятки тысяч подписей

Королеву Великобритании Елизавету II попросили лишить всех титулов принца Гарри. Петиция, инициатором которой стала автор книг о британской королевской семье леди Колин Кэмпбелл, уже собрала более 43 тысяч подписей.
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Британцы, оставившие свою подпись под петицией, пишут, что герцог Сассекский и его жена Меган Маркл своими действиями вредят имиджу страны. Подданные Ее Величества считают, что принц с супругой не заслуживают титулов, которые используют для личного обогащения.

"Это было бы правильным и достойным выходом из положения. Он бы никого не унизил и всех защитил. Я думаю, это гуманный способ разрешить очень прискорбную ситуацию", - заявила изданию Daily Star Кэмпбелл, известная своими нападками на принца Гарри и Меган Маркл.

Герцог и герцогиня Сассекские перестали исполнять обязанности членов британской королевской семьи 1 апреля 2020 года. При этом принцу Гарри и Меган Маркл, переехавшим в США, пришлось отказаться от обращения "Ваше Королевское Высочество".

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