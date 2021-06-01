На территории Керченской крепости обезвредили сотни снарядов времен ВОВ

Применялась спецтехника

Специалисты МЧС обнаружили и обезвредили несколько сотен снарядов времён Великой Отечественной в ходе нового этапа разминирования на территории Керченской крепости. Наибольшую опасность среди находок представляли мощнейшие авиабомбы. Но это лишь малая часть неразорвавшихся боеприпасов, которые, согласно архивным данным, хранились в укреплении, и всё ещё могут быть скрыты под землёй.

"Три тройки" на языке пиротехников означают обнаружение взрывоопасного предмета. Командир группы аккуратно извлекает изъеденный ржавчиной снаряд из грунта и переносит во временное хранилище.

Работать приходится не только на поверхности так называемых укрепрайонов, но и исследовать километровые подземные галереи крепости. Помогает спецтехника.

"На данном этапе мы начинаем откапывать проход, дальше саперная группа очищает уже от возможных боеприпасов", - рассказал старший офицер группы инженерно-эвакуационных работ группы пиротехнического отряда центра "Лидер" МЧС России Максим Смирнов.

Крепость – один из главных туристических объектов восточного Крыма. Ежегодно музей посещают более 20 тысяч человек. Укрепления расположены в самом узком и высоком месте Керченского пролива – на мысе Ак-Бурун. Это было мощнейшее фортификационное сооружение Российской Империи в 19 веке. Шесть сотен орудий разного калибра в любой момент могли перекрыть проход между Черным и Азовским морями. Во время Великой Отечественной войны здесь хранили боеприпасы. За стратегическую высоту велись ожесточенные бои. А перед отступлением наше командование приказало уничтожить все вооружение.

Если верить архивным документам, на территории крепости хранится еще более 200 тонн боеприпасов в тротиловом эквиваленте. Чтобы добраться до неразорвавшихся снарядов, иногда приходится разбирать каменные завалы укреплений.

"Здесь располагалось казематированное помещение, выделенное под склад авиационных боеприпасов. Когда был подорван склад, обрушилась полностью верхняя часть склада. Завалила все находящиеся здесь авиационные бомбы", - отметил командир пиротехнического отряда центра "Лидер" МЧС России Алексей Завацкий.

В отряде МЧС "Лидер" одни из самых опытных пиротехников страны. В рамках гуманитарных операций они работали в Афганистане, Сирии, Южной Осетии, Сербии и Азербайджане. В Керченской крепости уже шестой год подряд. Только за две недели обследовали более трех гектаров территории. Обнаружили почти три сотни взрывоопасных предметов.

500 и 1000 килограммов – это авиационные советские бомбы. Они хранились на складах крепости Керчь еще во время Великой Отечественной войны. И не сдетонировали, когда, отступая, советские солдаты подорвали боезапас.

Все найденные боеприпасы вывозят на полигон в безлюдные керченские степи. Опасные находки уничтожают с помощью контролируемого подрыва.

Никита Васильев, Арсений Кобяков, Максим Володин, "ТВ Центр".

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