Почему Украину не позвали на саммит НАТО

Киев выразил недовольство

Новую стратегическую концепцию НАТО обсудили во вторник главы МИДов и министры обороны стран альянса. Серию заседаний провели в онлайн-формате в преддверии саммита организации. Встреча на высшем уровне назначена на 14 июня. Участие в ней впервые примет президент США Джо Байден. Круг тем всё тот же: противостояние пресловутой российской угрозе, ситуация в Афганистане, а также события в Белоруссии и на Украине. Кстати, последнюю, вопреки страстному желанию Киева, на саммит так и не позвали.

Закрытые для украинцев двери даже подготовительной онлайн-встречи вполне понятны. Ситуация требует от НАТО каких-то реальных шагов по выстраиванию сотрудничества с Москвой в свете истории с Белоруссией и перемещения российской армии по нашей же территории, которая так напугала запад. Нужно как-то договариваться. И тут уж не до реверансов в сторону Украины.

И вот уже глава МИДа Германии заочно отвечает на просьбу Владимира Зеленского о поставках оружия: ничего не получите.

"С 2014 года мы укрепили Украину в гражданском секторе почти на 2 млрд евро. Одновременно я убежден в том, что конфликт в Донбассе может быть решен только политическим путем. И всем участникам это должно быть ясно, это остается направляющей линией нашего участия. В этом ничего не изменится. Поставки оружия не помогут", - заявил Хайко Маас.

На Украине не просто обиделись, что в Брюсселе обойдутся без них - выразили недовольство. А ведь как старались, чтобы их заметили! Владимир Зеленский через немецкие СМИ предупредил мир об опасности создания Москвой и Минском союзного государства. Правда, умолчал, что Киев сам поставил подножку своему некогда весьма дружелюбному белорусскому соседу и разорвал связи. А еще потребовал от США и ЕС подписать с Украиной соглашение о военных гарантиях безопасности страны до вступления в НАТО.

Недальновидность украинцы продемонстрировали и в ходе состоявшейся на этой неделе встрече спецпредставителей по конфликту на юго-востоке. Она была инициирована российской стороной. Рассматривался вопрос о временном прекращении огня. Киев, вопреки тому, что прописано в Минских соглашениях, отказался обсуждать его с ДНР и ЛНР, а потребовал прямого соглашения с Москвой, которая участницей конфликта не является. Не исключено, что понадеялись на широкоформатные учения Североатлантического альянса в Восточной Европе, которые могут перетечь в натовско-украинские. Глядишь, и оружие перепало бы какое! Но кураторы явно дали понять: не будет ни поставок, ни даже разговора в Брюсселе. Глава украинского МИДа негодовал на грани истерики: как можно оставить Украину за бортом саммита, когда она так переживает из-за действий России! И сколько можно кормить обещаниями о членстве в альянсе. Пора принимать!

Даже украинские эксперты отметили: с такими эмоциями в Брюсселе делать нечего. Точно, не в штаб-квартире серьезной организации.

"Мне всегда на память приходит один из веселых рассказов про бравого солдата Швейка. Он рассказывает историю про пьяного мужичка: его все время выбрасывают из ресторана, он каждый раз через новое отверстие: то в окно, то в трубу последний раз пролез", - говорит президент Всеукраинской ассоциации операторов рынка безопасности Сергей Шабовта.

В подконтрольном информационном пространстве Киев продолжает гнуть линию, что и в НАТО, и в ЕС Украину очень ждут. В офисе Зеленского создали подразделение по евроатлантической интеграции. При этом экс-министр иностранных дел Павел Климкин пожаловался: соотечественники-то, на самом деле, против вступления страны в альянс. Не хотят этого больше половины граждан.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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