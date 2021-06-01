В Сочи объявлено штормовое предупреждение

Ожидаются ливни с градом, возможен сход селей

Ливни с грозами и градом, подъем воды в реках и возможный сход селей – все это в ближайшее время обрушится на Сочи. В городе объявлено штормовое предупреждение.

"По прогнозам синоптиков в период с 18.00 1 июня до 18.00 2 июня 2021 года на территории Сочи местами ожидается сильный дождь, гроза. Со второй половины ночи и до конца дня 2 июня ожидается целый комплекс гидрометеорологических явлений: местами сильные дожди, ливни с грозами, градом", - сообщили в пресс-службе городской администрации.

По прогнозам синоптиков, на реках резко поднимется уровень воды, в горной зоне возрастает риск схода селей. А со 2 по 4 июня на участке Магри - Веселое возможно формирования смерчей над морем.

Жителей и гостей Сочи призвали соблюдать все необходимые меры предосторожности, временно отказаться от отдыха у воды, не оставлять автомобили под деревьями. Все городские службы переведены на усиленный режим работы, передает РИА Новости.

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