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Белый дом: встреча Байдена с Путиным состоится "вопреки" хакерской атаке из России

21:04
  • вторник
  • 01 июня 2021

Подчеркнута важность переговоров лицом к лицу

Новая кибератака на крупную американскую компанию, ответственность за которую несут хакеры из России, не заставит Вашингтон отказаться от планов проведения переговоров президентов США и России. Джо Байден встретится с Владимиром Путиным из-за разногласий между двумя странами, а не вопреки им, заявила журналистам заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.
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"Мы не считаем данную встречу с российским президентом наградой Москве. Мы считаем это жизненно важной частью защиты интересов Америки. Президент Байден встречается с Владимиром Путиным из-за разногласий между нашими странами, а не вопреки им", - заявила Жан-Пьер.

В Белом доме подчеркнули важность встречи лидеров лицом к лицу. Это позволит определить позиции Москвы и Вашингтона и выявить сферы, в которых можно добиться прогресса, заявила пресс-секретарь.

Ранее появились сообщения о хакерской атаке на компанию JBS USA - часть крупнейшего производителя мяса в мире, бразильской JBS S.A. Это привело к серьезным сбоям в работе североамериканского и австралийского подразделений. По некоторым данным, хакеры потребовали выкуп. Вашингтон поспешил заявить о том, что группа действовала с территории России, передает "Интерфакс".

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