Американские СМИ пишут, что в переговорах уже нет смысла

Президент России Владимир Путин на запланированной встрече с американским лидером Джо Байденом в Женеве будет в заведомо выгодном положении. Если целью переговоров останется восстановление "предсказуемости и стабильности" в двусторонних отношениях, в ней просто нет смысла – Путин этой цели уже достиг, считает обозреватель издания The American Spectator Джед Баббин.

Обозреватель отмечает, что американский президент неоднократно угрожал Москве серьезными последствиями в случае ее "агрессивного поведения". Но даже обострение конфликта на Украине не привело к каким-либо новым ограничениям для России со стороны США. Таким образом, "непоколебимая поддержка" Киева Вашингтоном – пустые слова, заключает журналист.

По мнению Баббина, на встрече в Женеве, назначенной на 16 июня, американский лидер обойдет большинство острых тем - в угоду сохранения стабильности. Следовательно, Байден заранее уступил Путину, заключает эксперт.

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