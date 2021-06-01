По всей России прошли мероприятия по случаю Дня защиты детей

Были организованы детские конкурсы и флешмобы

Мероприятия по случаю Дня защиты детей прошли во вторник по всей России. Представления, конкурсы, интерактивные шоу, спортивные соревнования привлекали мальчиков и девочек всех возрастов. Для тех, чья учёба в школе близится к завершению, были организованы встречи и мастер-классы со специалистами, учёными, преподавателями вузов. Не остались в стороне и политики. Праздничная дата - повод ещё раз собраться и обсудить вопросы поддержки семей с детьми.

Настроение - сказочное, погода – прекрасная. Эмоций – море. День защиты детей – праздник светлый, правда, для взрослых – энергозатратный. На какие только ухищрения они не идут: открывают новые парки, запускают специальные тематические поезда, играют, танцуют, поют. Дети реагируют чутко и всегда искренне.

Один из многочисленных фестивалей "Большая перемена" проходит в московском Парке Горького. Его участники приехали со всей России. Школьников ждут мастер-классы и лекции, конкурсы талантов и общение с представителями вузов и будущими работодателями. Возможности почти безграничные. Приветствие в адрес участников фестиваля направил президент страны.

"Задача взрослых, государства - везде, на всей территории России создавать необходимые условия для того, чтобы вы могли раскрыть, проявить свои способности, найти собственный путь в жизни. За последние годы у нас появилось множество конкурсов, площадок, где можно реализовать свой потенциал, получить новые знания. Возможностей для выбора много. И только от вас зависит, захотите ли вы ими воспользоваться. Да, для этого потребуются целеустремлённость, настойчивость, трудолюбие, но только так можно добиться успехов в любом деле", - отметил Путин.

О том, как помочь детям раскрыть свои таланты и возможности, говорили сегодня в Кремле на заседании президентского Совета по госполитике в сфере защиты семьи и детей. Известные педагоги, знаменитые тренеры, ученые и чиновники самого высокого ранга предлагали максимально облегчить эту задачу. Учитывая, что поддержка семьи и детства – национальная цель развития страны, заниматься нужно каждым ребенком. Речь о дополнительном образовании, о спортивных клубах и персональных сертификатах. О помощи детям, оказавшихся в трудной ситуации. И о тех, чьи незаурядные способности заметны еще с детского сада. Курчатовский институт совместно с Минпросвещения уже прорабатывает программу выявления юных гениев и их дальнейшего сопровождения.

"Наша задача – сделать всё от нас зависящее, чтобы такие юные дарования, как наши ребята, которые недавно завоевали сразу 8 золотых медалей на Азиатской олимпиаде по физике, чтобы такие ребята могли реализовать себя в родной стране", - сказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Сделать жизнь российских детей слаще – в прямом смысле слова – решил лидер ЛДПР. Владимир Жириновский в одном из московских парков раздавал бесплатное мороженое, предложил увеличить официальный детский возраст до 30 лет и не скупился на пожелания: "Чтобы у вас всё было хорошо по жизни. Чтобы вы росли тихими, спокойными. Чтобы все друг друга уважали. И чтобы вы не знали бы никаких раздоров".

Для детей – интерактивное шоу, для взрослых - тренинг. На крыше одного из торговых центров Москвы сегодня прошел настоящий социальный форум. Темы – серьёзные и важные. Даже в праздник. Как обеспечить интернет-безопасность ребёнка? Что сделать, чтобы в любой сложной ситуации все были защищены?

"Мы организовали праздник для жителей Южного административного округа на свежем воздухе. Получилось настоящее семейное мероприятие, где можно совместить приятное с полезным. Посмотреть музыкальное шоу "Синий трактор", а также узнать важную информацию из лекций по безопасности", - рассказал член Общественной палаты России Евгений Нифантьев.

Детские конкурсы и флешмобы, классика и современные хиты. На лицах детей – ни тени усталости. А те, кто свой праздник отмечал в Московском зоопарке, получили еще и мини-урок от знаменитых панд. Бамбуковые мишки наглядно показали: детство - это весело, изобретательно и познавательно. И не нужно его торопить.

Ольга Стрельцова, Валерия Рождественская, Дмитрий Денежкин, "ТВ Центр".

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