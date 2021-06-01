Пентагон предостерег ближневосточные страны от дружбы с Россией и КНР

Вашингтон может обидеться

Странам Ближнего Востока не стоит сотрудничать с Россией и Китаем в области безопасности, заявили в Пентагоне. Минобороны США грозит ослушникам потерей суверенитета и испорченными отношениями с США.

По словам заместителя помощника министра обороны США Даны Строул, некоторые страны хотели бы проверить, что еще они могли бы получить от Соединенных Штатов – в то же время прощупывая почву более тесного сотрудничества с китайцами или русскими в сфере безопасности и в военно-космической области.

"Я бы хотела просто предостеречь их вновь, что существует точка, когда это превратится в стратегию, которая не только поставит под угрозу ваше сотрудничество с США, но и ваш государственный суверенитет в таких странах, как Ливан", - цитирует Строул РИА Новости.

Представитель Пентагона уверена, что выбор между сотрудничеством с КНР и Россией или связью с США для ближневосточных государств должен быть очевиден. А возможные выгоды таких отношений, по мнению Строул, даже нельзя сравнивать.

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