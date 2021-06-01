S7 отменила два рейса из-за запрета Берлина

Пассажирам возместят стоимость билетов

Российской авиакомпании S7 пришлось отменить 1 июня два рейса Москва-Берлин и Берлин-Москва. Авиационные власти Германии не выдали разрешение на полет.

"S7 Airlines была вынуждена отменить сегодняшние рейсы S7 3575 по маршруту Москва - Берлин и S7 3576 по маршруту Берлин - Москва в связи с отсутствием разрешения со стороны властей Германии", - сообщили в пресс-службе перевозчика агентству ТАСС.

В пресс-службе напомнили, что S7 выполняет грузопассажирские рейсы в Германию с октября 2020 года, в соответствии с разрешением Росавиации, и до сих пор никаких сложностей не возникало. Авиакомпания планирует урегулировать возникшие трудности в рабочем порядке. Пассажирам возвратят стоимость билетов в полном объеме.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram