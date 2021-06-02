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В Судане решили пересмотреть соглашение с Россией по морской базе

08:18
  • среда
  • 02 июня 2021

В документ хотят внести несколько изменений

Начальник Генштаба Судана Мухаммед Усман аль-Хусейн заявил в интервью каналу Blue Nile, что его страна пересмотрит соглашение с Россией по морской базе.
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"В настоящее время мы ведем переговоры по пересмотру данного соглашения, чтобы учесть наши интересы и нашу выгоду. Ряд статей документа нес некоторый вред Судану", - отметил собеседник канала.

Глава Генштаба добавил, что соглашение не было ратифицировано законодательным органом, так что остается возможность для внесения поправок. Договоренность будет реализована, уточнил генерал, если учтет обоюдную выгоду стран.

При этом Усман аль-Хусейн заметил, что Судан "открыт к военному сотрудничеству с США".

Соглашение о создании в Судане пункта материально-технического обеспечения ВМФ России на Красном море было подписано в декабре 2020 года.

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