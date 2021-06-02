Определился соперник сборной России в четвертьфинале ЧМ по хоккею

Продолжение легендарного противостояния

На чемпионате мира по хоккею, который в эти дни проходит в Риге, завершился групповой турнир.

Из группы А в плей-офф попали команды Россия, Швейцарии, Чехии и Словакии. Сильнейшими в группе В оказались Соединенные Штаты, Финляндия, Германия и Канада.

Именно с канадцами россияне и встретятся на стадии четвертьфинала. Матч состоится 3 июня.

Также в этот день сыграют: Финляндия - Чехия, США - Словакия, Швейцария - Германия. Полуфиналы пройдут 5 июня, решающая игра - 6 июня.

На чемпионатах мира ранее сборные России и Канады встречались 18 раз, россияне одержали восемь побед при десяти поражениях.

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