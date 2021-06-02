ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Определился соперник сборной России в четвертьфинале ЧМ по хоккею

08:18
  • среда
  • 02 июня 2021

Продолжение легендарного противостояния

На чемпионате мира по хоккею, который в эти дни проходит в Риге, завершился групповой турнир.
На ЧМ по хоккею в Риге пустят зрителей

Из группы А в плей-офф попали команды Россия, Швейцарии, Чехии и Словакии. Сильнейшими в группе В оказались Соединенные Штаты, Финляндия, Германия и Канада.

Именно с канадцами россияне и встретятся на стадии четвертьфинала. Матч состоится 3 июня.

Также в этот день сыграют: Финляндия - Чехия, США - Словакия, Швейцария - Германия. Полуфиналы пройдут 5 июня, решающая игра - 6 июня.

На чемпионатах мира ранее сборные России и Канады встречались 18 раз, россияне одержали восемь побед при десяти поражениях.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Эмиль Галимов, чемпионат мира по хоккею 2021
Эмиль Галимов, чемпионат мира по хоккею 2021
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.