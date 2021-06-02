"Это война": глава "Ростеха" призвал готовиться к новым санкциям Запада

Вопрос, готовы ли к такого рода "войне" американцы и европейцы

Глава "Ростеха" Сергей Чемезов дал интервью РБК, в котором, в частности, оценил ситуацию с западными санкциями в отношении России. По его словам, мягкими эти ограничительные меры назвать нельзя - и они могут стать еще жестче.

"Совсем жесткие санкции - это, по сути, война. И к этому мы, естественно, должны быть готовы. Но думаю, что к этой войне не готовы американцы и европейцы", - отметил Чемезов.

Он добавил, что объем торговли с Соединенными Штатами небольшой, а вот с Европой у России есть сильный взаимный интерес.

Как заметил глава Ростеха, сами европейцы далеко не в восторге из-за того, что им мешают продавать в России свою продукцию. "Мы со своей стороны делаем все, чтобы уберечь партнерские связи от деградации", - заключил собеседник издания.

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