"Больные люди с неисправимой психикой": почему Чехия и Польша требуют денег от России

Счет предъявили также Украина и страны Балтии

У России денег много, буквально некуда девать. Никому лишний миллиард не нужен? Что там миллиард. Десять берите! Чехи, запустившие историю со взрывом на военном складе во Врбетице, оказались оборотистыми ребятами. Если не помните, это наши Петров и Боширов опять отметились - по версии Праги. 7 лет там гадали, отчего рвануло, догадались в 2021 году. Русские агенты. Расследование, естественно, не понадобилось. Выслали дипломатов. А теперь решили России счет предъявить.

"Думаю, что в ближайшее время мы сможем обратиться к России с требованием выплаты за ущерб", - заявил Якуб Кулганек, министр иностранных дел Чехии.

Министр Кулганек сердцем деньги чует. Еще бы! Речь о сумме в 39 миллионов евро. На сберкнижку Кулганеку перевести или снарядами возьмет? С протянутой рукой стоит не одна Чехия. Украина в числе первых заглядывает в российскую казну. В Киеве политики в холодном поту просыпаются, им снится "Северный поток - 2", который, по подсчетам бывшего главы украинского Нафтогаза, лишит страну миллиардов долларов из-за уменьшения транзита российского газа. Что делать? С Россией договариваться? Да что вы! Украина хочет, чтобы страна-агрессор сама в дверь постучала и принесла деньги. Точнее газовые контракты, по которым из российского бюджета в украинскую казну будут поступать примерно 3 миллиарда долларов в год. России жалко что ли? У нее вон сколько денег, зарабатывать она умеет. Да. И Крым, конечно, отдайте.

Ждут не дождутся российских денег страны Балтии. Им то за что? От фашистов их освободили, после войны деньги вкладывали в восстановление, это сотни миллиардов долларов на сегодняшние. В одной только Латвии построили 500 заводов и фабрик. До сих пор экономика этих стран во многом держится на инфраструктуре советского времени. А не надо было нас от фашистов освобождать, устроили нам советскую оккупацию – так говорят в Эстонии, Латвии и Литве. И теперь как хотите, заплатите за оккупацию 300 миллиардов евро. Это в Риге на бумажке посчитали. В Таллине и миллиарду за страдания будут рады. А вы сами зарабатывать не хотите научиться? А зачем. Когда можно у России клянчить.

Как сказал Сергей Лавров, такие требования могут предъявлять только "больные люди с уже неисправимой психикой". Сильнее всего эта психика пострадала, наверное, у польских товарищей, которые решили, вы только вслушайтесь, получить от России репарации за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны. Вы адресом не ошиблись? Лидер партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что было бы неплохо получить деньги и от Москвы, и от Берлина. Польша осталась бы только названием в учебниках истории, если бы не СССР и Красная Армия, освободившая страну от фашистов. Польши просто не было бы на карте мира. Но коллективное помешательство у польских политиков - уже обыденное явление.

Грузия на всех углах кричит о том, сколько ей должна Россия за депортацию своих граждан. Выслали их с нашей территории за нарушение миграционного режима, оказалась глубоко обидели, нарушили все права. Дайте денег, миллионов 70?

Всем обиженным, несчастным, пострадавшим, которым мы столько десятилетий помогали материально, закладывали основы их экономики, обеспечивали дотациями, мы вдруг как-то разом задолжали. Причем цифры берут буквально с потолка и грозят затаскать Россию по судам. Правильно ответил этим обиженным спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Будьте благодарны: граждане России не потребовали от вас то, что, отрывая от себя, вам давали. Создавая рабочие места, вкладывая силы и средства в ваше развитие, защищали от внешних вызовов и угроз", - заявил Володин.

Когда Москва взяла на себя обязательства по выплате долгов СССР после его распада, бывшие братские республики отчего-то не присоединись. И их долги тоже заплатили мы. А нам все пытаются рассказать, что в действительности все не так, как на самом деле.

Алексей Фролов. "ТВ Центр".

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