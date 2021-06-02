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"Идет страшная война": зачем Украине нужно продолжение конфликта в Донбассе

10:01
  • среда
  • 02 июня 2021

Эксперт уверен, что так Киеву легче объяснить свои внутренние проблемы

В эфире программы "События. 25-й час" обсудили ситуацию в Донбассе. Зачем Украине нужно продолжение конфликта на юго-востоке? И стоит ли ждать Киеву поддержки от НАТО? На вопросы ведущего Алексея Фролова ответил обозреватель международного информагентства "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.

"Украине нужно рассказывать о том, что идет страшная война с Россией. Объясняя этим все свои внутренние проблемы. И в это же время важно для Киева, чтобы эта война действительно не началась. Ведь как только происходит серьезное обострение, вы могли это заметить сами, Украину даже не приходится пугать", - сказал эксперт.

Полный комментарий Ищенко смотрите в видео.

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