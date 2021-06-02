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В Петербурге стартует Международный экономический форум

08:19
  • среда
  • 02 июня 2021

В пятницу в нем примет участие Владимир Путин

5 тысяч участников, эксперты, политики, представители деловых кругов со всего света - сегодня в Санкт-Петербурге открывается Международный экономический  форум. Это первое в мире мероприятие такого масштаба с начала пандемии, передает "ТВ Центр".

Больше всего гостей по традиции из США. Делегация одной из богатейших стран Персидского залива - Катара - две сотни человек. Прибыли участники из Китая, Германии, Великобритании, Франции, Италии. Как ожидается, в пятницу к участникам форума присоединится Владимир Путин.

Главная тема этого года - "Снова вместе. Экономика новой реальности". Речь пойдёт о влиянии пандемии на ситуацию в мире. Вопросов для обсуждения предостаточно, тем более, что в прошлом году форум пришлось отменить из-за коронавируса.

Сейчас меры безопасности самые строгие - весь персонал, делегаты и журналисты - или вакцинированы, или имеют справки о наличии антител. Перед началом форума все обязательно сдавали ПЦР-тест.

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