Площадь природных пожаров в России за сутки увеличилась на треть

Сложная ситуация в Якутии

В России за сутки площадь природных пожаров увеличилась на треть. Всего на территории страны сейчас горит три с половиной тысячи гектаров леса, передает "ТВ Центр".

Особый противопожарный режим действует в 47 регионах, а в Тюменской области введён режим ЧС. Больше всего очагов - в Якутии, там зафиксировано 22 крупных пожара.

В Сунтарском районе огонь остановили буквально в километре от посёлка. В борьбе с огнём задействовали авиацию МЧС. С вертолёта на горящую тайгу сбросили более 70 тонны воды. Всего удалось ликвидировать 3 крупных возгорания на площади 18 с половиной гектаров.

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