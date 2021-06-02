В Сирии боевики не пропустили школьников на экзамены

Людей удерживают в качестве заложников

В сирийской провинции Идлиб школьники и студенты, у которых сейчас идет пора экзаменов, не могут покинуть зону деэскалации. Боевики не выпускают людей, удерживая их в качестве заложников и угрожая расправой.

В Сирии - горячая экзаменационная пора. Вот выпускники готовятся пойти на экзамен. Пока же - волнительное ожидание на улице вместе с родителями. Однако не у всех есть возможность получить аттестат.

Город Хан-Шейхун в провинции Идлиб. На митинге - речи и плакаты на арабском, английском и турецком. На языках тех, кто имеет непосредственное отношение к крайне острой ситуации.

- Мы выражаем протест боевикам, которые не пускают наших школьников, студентов и учителей, живущих на той территории, к нам, в освобождённые районы. Здесь дети могут нормально учиться, могут сдать выпускные и вступительные экзамены.

Их дети, внуки, родственники оказались фактически в заложниках у незаконных бандформирований, которые хозяйничают на севере страны. Никакие государственные учреждения там не работают, школы закрыты.

Этот пункт пропуска был открыт специально, чтобы школьники, живущие на той стороне, смогли приехать и сдать государственные экзамены. Комнаты для проверки документов, медицинские кабинеты пусты. Сирийские специалисты тщетно всматриваются в сторону линии разграничения. Заготовленные именные пропуска для школьников так и лежат на столе.

"Вообще мы ждём на этом пункте 233 человека, которые хотят сдать экзамены здесь. И есть ещё много школьников и студентов, которые хотят выйти оттуда. Мы можем сразу сделать документы, пропуска", - сказал замруководителя департамента образования провинции Идлиб Нидаль Джавад.

Губернатор провинции Идлиб говорит, что выбираются единицы. Те, кто смог заплатить.

"Они угрожают им, что отдадут их дочерей, школьниц замуж, а мальчиков казнят или бросят в тюрьму. Некоторым удается вырваться. Люди платят на границе большие деньги боевикам, чтобы их пропустили. Вчера к нам таким образом вышли 18 школьников", - сообщил губернатор провинции Идлиб Мухаммад Латуф.

В Сирии в эти дни функционируют сразу шесть гуманитарных коридоров для выхода школьников. Все они открыты при помощи российского Центра по примирению враждующих сторон.

"Организовали оповещение людей, живущих на той территории, что будет функционировать данный пункт пропуска. Организовали транспорт, обеспечили встречу, медицинское обеспечение", - заявил представитель ЦПВС Сергей Лощенков.

Пять из шести пунктов ежедневно принимают детей. Смогут ли школьники выйти из Идлиба, ответа пока нет. С территорий, подконтрольных турецким военным, никаких новостей.

Павел Прокопенко. "ТВ Центр".

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