Поборовшая медведя голыми руками собачница стала звездой соцсетей

Девушка обратила в бегство медведицу, покусившуюся на ее собак

История о том, как девушка из Калифорнии прогнала медведицу и стала героиней интернета. Инцидент зафиксировала камера видеонаблюдения.

17-летняя девушка, услышав лай своих собак, выбежала во двор и увидела, что через забор пытается перебраться медведица с медвежатами. Хейли не растерялась, бросилась к дикому животному и голыми руками столкнула его с забора. А затем вместе со своими собаками убежала в дом.

Бесстрашная девушка стала знаменитой. Ролик набрал миллионы просмотров в интернете, передает "ТВ Центр". После в интервью журналистам она рассказала, что медведь на ощупь оказался очень мягким и пушистым. Девушка также попросила ни в коем случае не повторять её поступок.



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