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Из-за взрыва газового баллона в Вологодской области пострадали пятеро детей

09:24
  • среда
  • 02 июня 2021

Несколько из них оказались в реанимации

В дачном доме в Сокольском районе Вологодской области взорвался газовый баллон, передает ТАСС со ссылкой на Единую дежурно-диспетчерскую службу.
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"Пострадали пять детей 13-14 лет, всех госпитализировали в детскую больницу Вологды, двое или трое - в реанимации", - добавил собеседник агентства.

Инцидент, передает РИА "Новости", ссылаясь на представителя экстренных служб, произошел на территории СНТ Урожайный "в результате детской шалости". После хлопка начался пожар, пламя распространилось по площади 28 квадратных метров.

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