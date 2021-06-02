Опрос показал, сколько россиян сегодня имеют "финансовую подушку"

Меньше всего о сбережениях заботятся молодые люди

Как показал опрос холдинга "Ромир", на который ссылается ТАСС, сегодня "финансовую подушку" имеют 35% граждан России.

"Меньше всего заботятся о наличии финансовой подушки люди в возрасте от 18 до 24 лет - таковых оказалось 13%. Больше остальных - люди в возрасте от 60 лет (40%)", - сказано в исследовании.

Кроме того, участники опроса ответили на вопрос, какую минимальную сумму можно считать полноценной "финансовой подушкой".

31% граждан таковой назвали 200 тысяч рублей и выше. Сбережения в размере от 100 до 200 тысяч рублей приемлемы для 21% граждан.

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