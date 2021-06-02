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Опубликовано видео горящего автобуса в Красноярске

10:36
  • среда
  • 02 июня 2021

Пассажиры не пострадали

В Красноярске загорелся автобус с пассажирами. По данным МЧС, в момент ЧП внутри находилось около 50 человек. Предварительно, никто не пострадал. Водитель остановил машину и оперативно вывел людей на улицу.

Видео с места происшествия опубликовали в соцсетях очевидцы. Столб дыма и языки пламени были видны издалека. Огонь быстро распространился - салон полностью выгорел за считанные минуты.

Департамент транспорта уже инициировал проверку всех автобусов, работающих на маршрутах города, передает "ТВ Центр".

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